Wir freuen uns sehr, dass Sie an der ZEIT Pokalnacht 2018 am Vorabend des großen Finales in Berlin teilnehmen möchten.

Nie war Fußball attraktiver als heute. Das Interesse der Menschen ist größer denn je, die Stadien sind voll, die Fernsehquoten steigen – und trotzdem ist immer wieder von der „Krise im Fußball“ die Rede. Deshalb lautet das Motto unserer diesjährigen Veranstaltung „Der Preis des Spektakels“ und wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen und unseren prominenten Gästen darüber zu diskutieren, ob Fußball noch seine treuesten Begleiter erreicht – die Fans.

Melden Sie sich hier verbindlich für den 18. Mai 2018 im Hotel de Rome an.