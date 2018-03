Verstehen, Vernetzen, Vorantreiben

In einem von der DFG geförderten Projekt haben Rainer Adelung und seine Kollegen das Zink­oxid in eine Heft­klammer für rutschig- glatte Materialen wie das Teflon einer Brat­pfanne und das Silikon eines Fugen­füllers ver­wandelt. Diese Materialien lassen sich aufgrund ihrer niedrigen Ober­flächen­spannung mit her­kömmlichen Kleber nicht mit­ein­ander verbinden. „Wir haben dann aber fest­gestellt, dass die Kristalle des Zink­oxids aus Tetra­poden bestehen. Aus Gebilden also, von deren kugel­förmigem Zentrum vier starre Arme aus­strahlen“, sagt Adelung und erklärt weiter: „Wenn wir nun von oben und von unten Kunst­stoffe in die Tetra­poden gießen, dann muss das Silikon gar nicht mehr auf einer Ober­fläche haften. Denn das Zink­oxid verzahnt beide Schichten mechanisch mit­einander. Für mich, der als studierter Physiker vor allem in Zahn­rädern denkt, war das zunächst nichts Besonderes.“ Doch die Chemikerin einer kooperierenden Arbeits­gruppe war beeindruckt. „Sie fand die Eigenschaften der Tetra­poden sensationell und schlug vor, dass wir Teflon und Silikon an­einander­kleben.“ Der Versuch funktionierte. Inzwischen fließen die Ergebnisse der inter­diszipli­nären Forscher­gruppe direkt in praktische Anwendungs­projekte. Die Wissen­schaftler arbeiten beispiels­weise mit einem Unter­nehmen zusammen, das eine Farbe entwickelt, die nicht vom Silikon abperlt, sondern dank des bei­gefügten Zink­oxids dauer­haft auf den glatten Unter­grund auf­getragen werden kann. Und auch für die Medizin­technik ist das Ergebnis von großem Nutzen. Denn dort besteht ein hoher Bedarf, Silikon auf anderen Materialien zu befestigen, beispiels­weise bei Atem­masken, die aus Silikon und anderen Kunst­stoffen gefertigt sind.

Sprachbarrieren lassen sich über­winden

Zusammen mit Medizinern der US- amerikanischen Universität von Illinois gelang es Adelung und seinem Team außerdem, das Zink­oxiden einen Staub­sauger für Herpes­viren zu verwandeln. „Als ein Kollege aus Chicago sagte, sie wollen die Inter­aktion von Viren und Nano- Partikeln unter­suchen, schlug ich das Zink­oxid mit seiner Tetra­poden- Struktur vor“, berichtet Adelung. In mikro­biologischen Experimenten entdeckten die Mediziner aus den Staaten und die Material­wissen­schaftler aus Kiel schließlich Erstaunliches: Wie ein Magnet binden die Zink­oxid- Kristalle die Herpes­viren durch sogenannte Sauer­stoff- Fehl­stellen an ihrer Ober­fläche. Die krank­machenden Übel­täter können sich dann nicht mehr weg­bewegen. Weiter­hin zeigte sich, dass die Tetra­poden mit ihren Sauer­stoff- Fehl­stellen weiße Blut­körperchen an­ziehen. Und diese fressen die Viren von den Tetra­poden einfach weg. In Kooperation mit einer Kieler Apotheke und einer Haut­ärztin ist inzwischen eine Haut­creme gegen Lippen­herpes entstanden.

Fragt man Rainer Adelung, ob es in der inter­disziplinären Zusammen­arbeit auch manchmal Schwierig­keiten gibt, erzählt er von unter­schied­lichen Sprachen, die die Forscher mit­unter sprechen. „Als wir das Zink­oxid auf seine Un­gefährlich­keit testen wollten, haben wir es in die Toxi­kologie unseres Instituts gebracht“, erinnert er sich. „Die Toxiko­login musste uns dann erst einmal ein kleines Tutorial über ihre Arbeits­weise mit auf den Weg geben. Denn wir hatten das watte­bausch­artige Zink­oxid einfach auf eine Halterung geklebt und dadurch ver­un­reinigt. Sie hingegen braucht die zu unter­suchenden Stoffe als Pulver. Und natürlich steril“.