Forschung über Afrika nur zusammen mit Afrika

Im Umfeld der Bayreuther Afrika­studien befinden sich die Junior Fellows in bester Gesell­schaft. Seit der Gründung der Universität Bayreuth vor über 40 Jahren sind die Afrika­­studien eines ihrer erfolg­­reichsten und dynamischsten Profil­­felder. Ob in der Bachelor-, Master- oder Doktor­­anden­­aus­bildung: In dem breit gefächerten Studien­­angebot bietet sich die Möglich­keit, mit inter­­national renommierten Wissen­­schaftler­innen und Wissen­­schaftlern aus den African Studies zusammen­­zu­­arbeiten. Inter­­nationale Kooperationen, zum Beispiel im Rahmen der von der Universität Bayreuth 1991 mit­­gegründeten Africa- Europe Group for Inter­­disciplinary Studies (AEGIS) oder mit 31 Universitäten in 25 Ländern Afrikas, garantieren eine welt­­weite Vernetzung. Die BIGSAS gehört zum Institut für Afrika­­studien (IAS), das über Fakultäts­­grenzen hin­­weg die Afrika- bezogenen Aktivitäten koordiniert und innovative Forschungs­­ansätze verfolgt. So profitieren Junior Fellows zum Beispiel von der Arbeit am Tanzanian-German Centre for Eastern African Legal Studies (TGCL), vom künstlerischen Schaffen und den Ausstellungen am Iwalewa­haus oder der Postdoc- Forschung an der Bayreuth Academy of Advanced African Studies (BAAAS). Ein wichtiger Schwerpunkt der Afrika­forschung in Bayreuth ist die Unter­stützung von universitären Kooperationen innerhalb Afrikas sowie zwischen Universitäten in Afrika und in Asien und Südamerika, etwa im von der Europäischen Union geförderten Projekt „Academic Mobility for African Sustainable Development“ (AMAS) oder im an der Universität Bayreuth gegründeten Netzwerk „AGORA – Africa- South America“.