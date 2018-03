Die richtige Idee – am richtigen Ort

Doch vor allem sind es Köpfe, die Entwicklungen voran­treiben, voraus­denken und Inno­vationen befördern. Köpfe wie Gerhard Fettweis, Professor für Mobile Nachrichten­systeme an der TU Dresden, Initiator und Koordinator des Exzellenz­clusters. Oder auch Brigitte Voit, Professorin, Direktorin des Leibniz- Instituts für Poly­mer­forschung Dresden, Mit­gründerin des cfaed und wesentlicher Motor für den Zusammen­schluss der Dresdner Wissenschafts­land­schaft zum „DRESDEN-concept“. 2017 wurde sie mit dem Sächsischen Verdienst­orden geehrt. Weitere exzellente Köpfe aus der ganzen Welt nach Dresden zu locken, aber auch wissen­schaftlichen Nach­wuchs intensiv auf dem Karriere­weg zu begleiten und ihnen hoch­karätiges Sprung­brett zu sein, ist ein Kernziel der cfaed- Auf­stellung. In der ersten Förder­periode wurden 12 Forschungs­gruppen­leiter ein­gestellt, von denen drei bereits den nächsten Karriere­schritt genommen haben. Es konnten so aus­gezeichnete Wissen­schaftler wie Xinliang Feng nach Dresden geholt werden, der mit seinen Forschungen auf dem Gebiet der 2D- Materialien (wie zum Beispiel das „Wunder­material“ Graphen) weltweit zu den meist­beachteten und -zitierten Wissen­schaftlern zählt. Als Brenn­kammer von Visionen an einem Ort, an dem diese fruchten können, geht das cfaed in die neue Antrags­phase der Exzellenz­strategie.