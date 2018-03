Die nächste Tüftler-Generation

Wenn Gesche Joost nicht gerade für den Calliope unter­wegs ist, ist sie neuer­dings oft­mals in einem vier­stöckigen klassi­zistischen Bau in Berlin Mitte anzu­treffen. Hier, im Robert Koch Forum unweit der Spree und in der Nähe des Bundes­tags, residiert seit April das Einstein Center Digital Future (ECDF).

Das ECDF ist ein Forschungs­zentrum für Digitalisierung, an dem sich alle Hoch­schulen der Haupt­stadt beteiligen sowie acht außer­uni­versitäre Ein­richtungen und Unter­nehmen wie der Cornelsen- Verlag, Intel, SAP oder die Telekom. Die Idee: Wissen­schaftler­innen und Wissen­schaftler aus der ganzen Welt tüfteln gemeinsam an Themen wie digitale Diagnostik, Internet der Dinge, Smart Cities, Bio­infor­matik oder IT- Sicher­heit und sorgen dafür, dass Deutsch­land die digitale Zukunft mit­gestaltet. Gesche Joost ist Sprecherin für den Bereich Digitale Gesell­schaft und Geistes­wissen­schaften und ent­wirft selbst intelligente Kleidung, die in einer immer älter werdenden Gesell­schaft wichtig wird – eine Not­fall- Strickjacke beispiels­weise, die einen Not­ruf absetzt, wenn die Betroffenen am Jacken­ärmel ziehen. Über ein Handy wird dann ein Not­ruf samt Stand­ort­über­mittlung beim nächst­gelegenen Kranken­haus ausgelöst.

Von der Idee des ECDF ist Joost über­zeugt: „Wir arbeiten inter­disziplinär in offenen Laboren, und so ergibt es sich, dass Wissen­schaftler, die drei­dimensionale, künstliche Herz­klappen aus­drucken, plötzlich auf Mediziner treffen, die mit Virtual Reality Brillen Eingriffe am menschlichen Körper vor­nehmen“, sagt die Anfang 40-Jährige. „Durch das mitunter ungeplante Neben­einander von Forschungs­feldern sind ungeahnte Synergien möglich.“ Und Forschungen im Bereich digitaler Techno­logien, die die Wissen­schaft in Deutsch­land an die Spitze bringen.