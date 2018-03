Adipositas ist mehr als eine Erkrankung

Das Hormon Leptin steckt in jedem von uns. Dieser Boten­stoff wird vom Fett­gewebe produziert und reguliert Appetit, Sättigung, aber auch das Bewegungs­verhalten und den Energie­verbrauch des Körpers. Doch darin steckt noch viel mehr – vielleicht sogar das Potential für ein neues Medikament im Kampf gegen Über­gewicht und Adi­positas? „Ein weiteres Molekül aus dem Fett­gewebe ist Vaspin. Es senkt den Blut­zucker­spiegel und kann vielleicht auch zur Gewichts­reduktion beitragen. Fett­gewebs­hormone, die als Adi­pokine bezeichnet werden, könnten sich zur zukünftigen Therapie der Adipositas eignen“, erklärt Prof. Dr. Matthias Blüher, Professor für Molekular­patho­genese von Stoff­wechsel­krank­heiten an der Universität Leipzig. Im DFG- finanzierten Sonder­forschungs­bereich (SFB) 1052 „Mechanismen der Adipositas“, der in diesem Jahr in seine zweite Förder­periode startete, konnten Blüher und sein Team die Wirkung von Vaspin im Tier­modell bereits bestätigen. „Aus diesen Studien können wir die Effekte und Effekt­stärken der Therapie gut beurteilen. Jetzt wollen wir genauer verstehen, wie Adipokine wirken und welche Strukturen sich für die Entwicklung von medi­kamentösen Adipositas­therapien eignen“, so Blüher, der zugleich Sprecher des SFB 1052 ist.