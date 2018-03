Mehr als 2.000 bewegliche Spiegel, sogenannte Helio­state, lenken in Jülich die einfallenden Sonnen­strahlen auf die Spitze des 60 Meter hohen Solar­turms. Dort werden die konzentrierten Strahlen von einem 22 m2 großen Solar­receiver auf­genommen und in Wärme um­gewandelt. Die an­gesaugte Luft erhitzt sich dabei auf bis zu 700°C. Diese Wärme­energie wird genutzt, um mit einer Turbine und einem Generator Strom zu erzeugen. Die Turm­techno­logie ist vergleichs­weise neu. Kommerzielle Kraft­werke sind erst seit wenigen Jahren an sonnen­reichen Stand­orten in Betrieb. Um fossile Energie­quellen wie Öl, Kohle und Gas ersetzen zu können, unter­suchen die DLR- Forscher, wie sich Sonnen­energie noch wirt­schaftlicher in Wärme und Strom um­wandeln lässt. Torsten Baumann bereitet zurzeit zum Beispiel Experimente mit einem neu­artigen Salz­receiver vor. Salz kann zwar nicht so stark erhitzt werden wie die bisher im Strahlungs­empfänger verwendete Luft, nämlich nur auf knapp 560°C.