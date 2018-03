Mehr als die Hälfte der Welt­bevölkerung lebt in küsten­nahen Regionen. Dem Schutz der Gewässer haben sich deshalb zahl­reiche Forschungs­projekte verschrieben. Das Wissen­schafts­jahr 2016/2017 hat das Bundes­ministerium für Bildung und Forschung unter das Motto „Meere und Ozeane“ gestellt. Von seinem Labor aus blickt Gunnar Gerdts auf die Helgo­länder Bucht. An sonnigen Tagen leuchtet das Meer so blau und klar, dass das, was der Biologe unter seinem Mikro­skop erblickt, so gar nicht dazu passen will: Doch die bunten Plastik­krümel auf dem Filter, die in etwa so groß sind wie Sand­körner, stammen aus der Nord­see. „Fast jeder hat schon einmal vom Müll­strudel im Pazifik gehört und Fotos von verendeten Vögeln gesehen, die Plastik­müll gefressen haben, diesen nicht verdauen konnten und verhungert sind“, sagt Gerdts, der bei der Biologischen Anstalt Helgo­land arbeitet, einer Außen­stelle des Alfred- Wegener- Instituts für Polar- und Meeres­forschung. Dieser groß­teilige Müll im Meer sei dramatisch für die Um­welt, aber recht gut unter­sucht, so Gerdts. „Anders sieht es mit Mikro­plastik aus – kleinsten Plastik­teilchen, die im Wasser schweben und für das bloße Auge nahezu unsicht­bar sind.“ Welt­weit landen stündlich ungefähr 675 Tonnen Müll im Meer. Mehr als die Hälfte davon besteht aus Plastik, schätzt die Meeres­schutz­organisation Oceana. Das Material wird im Meer kaum abgebaut und zerfällt aus­gesprochen langsam über einen Zeit­raum von Jahr­zehnten oder Jahr­hunderten durch die Ein­wirkung von Salzwasser, Sonne und Reibung. Eine Plastik­tüte braucht dafür zehn bis 20 Jahre, ein Styro­porbecher ungefähr 50 und eine PET- Flasche rund 450 Jahre. Das Mikro­plastik im Meer, das sogar im Pack­eis der Arktis gefunden wurde, stammt aber nicht nur von diesem Kunst­stoff­ab­fall. Es besteht auch aus den Partikeln, die in Dusch­gel- Peelings vor­kommen, oder aus den Kunst­stoff­fasern von synthetischer Kleidung. Vögel und andere am oder im Meer lebende Tiere nehmen das Plastik in ihre Nahrung auf. Wie gefährlich die Kügelchen für die Natur und letztlich für den Menschen sind, ist unklar.