Sparsamer fliegen mit neuem System

Das Potenzial ist groß: Im Flug wird für die Klima­anlage nach dem Vor­trieb am meisten Energie auf­ge­bracht. Etwa zwei bis drei Prozent des Treib­stoffs ent­fallen darauf. Der­zeit werden Avionik­systeme und Leistungs­elektronik mit Luft gekühlt. „Weil im Flug­zeug immer mehr elektronische Systeme ein­gesetzt werden und dadurch zusätzliche Ab­wärme ent­steht, stößt die Luft­kühlung aber an ihre Grenzen“, erklärt Daniel Bender. Der 29-Jährige hat an der Universität Stuttgart Luft- und Raum­fahrt­technik studiert. Nach seinem Diplom fing er im DLR- Institut für System­dynamik und Regelungs­technik in Ober­pfaffen­hofen an. Dort arbeitet er seit zwei Jahren am EU- Projekt TOICA.

Flugzeug­kühlung auf Wasser­basis

TOICA steht für „Thermal Overall Integrated Conception of Aircraft“ und vereint die Expertise von multi­diszipli­nären Forschungs- und Entwicklungs­teams aus acht EU- Staaten in einem Konsortium von 32 Partnern. Koordiniert von Hersteller Air­bus unter­suchen sie, wie sich die Thermal­leistung von Luft­fahr­zeugen in einer frühen Entwurfs­phase optimieren lässt. Daniel Bender modelliert für TOICA innovative Flüssig­kühl­systeme aus Glykol- Wasser­gemischen. Solche Systeme sind effizienter und leistungs­stärker als die Kühlung mit Luft. Der Ingenieur entwickelt dafür Modell­werk­zeuge und vergleicht verschiedene Systeme mit dem Ziel, den Energie- und Treib­stoff­verbrauch von Verkehrs­flug­zeugen zu senken. Parallel dazu baut er bestehende Simulations­werkzeuge für den Flug­zeug­entwurf aus. Neu­artige Architekturen entwirft er zusammen mit dem Airbus- Team in der Programmier­sprache Modelica.