Saubere Leistung

Vernetztes Wissen für die Energie­wende

Besonders großen Raum nehmen die Forschungs­leistungen für eine umwelt­freundliche Energie­ver­sorgung ein. Sie sind häufig instituts­über­greifend angelegt: Mit Know- how aus Aero­dynamik, Aero­akustik, Aero­elastik und Material­forschung arbeiten DLR- Teams zum Beispiel daran, Wind­kraft­anlagen leistungs­stärker und leiser zu machen. Für solar­thermische Turm­kraft­werke entwickeln sie eine neue Generation von Strahlungs­empfängern, die Sonnen­energie effizienter und kosten­günstiger in Wärme und Strom um­wandeln. Die DLR- Experten setzen außer­dem auf Ein­sparungen als wichtigen Bau­stein für ein intelligentes Energie­management. Sie entwickeln zum Beispiel innovative thermo­chemische Speicher, damit industrielle Ab­wärme nicht länger in die Um­gebung entweicht, sondern erneut in Fertigungs­prozessen genutzt werden kann. Die Band­breite der Projekte reicht von den Grund­lagen bis zur anwendungs­reifen Techno­logie. Für Analysen, Simu­lationen und Validierungen greifen die Wissen­schaftlerinnen und Wissen­schaftler auf eine einzig­artige Infra­struktur zu. Spezialisierte Labore stehen beim DLR ebenso selbst­verständlich bereit wie Fahr­simulatoren, Wind­kanäle, Forschungs­flug­zeuge und ein solar­thermisches Versuchs­kraf­twerk.