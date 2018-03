Bahn frei für den Zug der Zukunft

Was ist das Besondere an Ihrer Arbeit im DLR?

Dass man hier sehr viel gestalten kann! Wir können Aufgaben und Themen mit­entwickeln und arbeiten dann natürlich mit großer Begeisterung daran. Das Mit­einander der Teams an verschiedenen DLR- Stand­orten ist kollegial und un­kompliziert. Wir arbeiten auch viel mit Herstellern und Betreibern von Schienen­fahr­zeugen zusammen. Schließlich wollen wir Erkenntnisse aus der Grund­lagen­forschung in Industrie­projekte über­tragen. Die meisten denken beim DLR zunächst nur an Luft- und Raum­fahrt. Es gibt aber jede Menge anspruchs­volle Projekte in den Bereichen Energie und Verkehr.